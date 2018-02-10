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Selçuk 33 yaşına bastı

Selçuk İnan'ın 33. yaş günü kesilen pastayla kutlandı

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:07
Selçuk 33 yaşına bastı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçında görev alan futbolcuların yenilenme koşusu ve dar alanda pas yaptığı idmanda, diğer isimlerin 5'e 2 oynadığı bildirildi. Sınırlı alanda tek pas ile kontrol pasın ardından çift kale ile devam eden antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı. Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Selçuk İnan'ın doğum günü kutlandı

Galatasaray'da antrenman öncesinde kaptan Selçuk İnan'ın doğum günü kutlandı. 33 yaşına giren futbolcunun yeni yaş günü için pasta kesilirken, teknik heyet ve futbolcular milli oyuncuyu tebrik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAntrenmanGalatasaraySelçuk İnanSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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