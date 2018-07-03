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Semih'in sözleşmezi uzatıldı

Eskişehirspor, savunma oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

03 Temmuz 2018 Salı 13:10
Semih'in sözleşmezi uzatıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, savunma oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Halil Ünal, idari ve tesislerden sorumlu asbaşkan Altan Begiter ve sportif direktör İzzet Erdoğan ile bir araya gelen Semih Güler, kendisini 3 yıl daha Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Almanya'nın Westfalia Herne takımından 2014 yılında Eskişehirspor'a transfer olan Güler, geçen sezon siyah-kırmızılı takımla 27 maça çıktı.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
SözleşmeSemih GülerFutbolEskişehirsporEskişehir
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