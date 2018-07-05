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Serdar için ezeli kapışma

Osmanlıspor'un oyuncuları transferde ilgi odağı oldu. Beşiktaş Kulübü yetkilileri, Serdar Gürler ve Musa Çağıran için Osmanlısporlu yöneticilerle görüşürken, Galatasaray da milli futbolcu Serdar'ın transferi için başkent ekibiyle temasa geçti

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:54
Serdar için ezeli kapışma

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un oyuncuları transferde ilgi odağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Serdar Gürler, Musa Çağıran ve Aminu Umar için Spor Toto Süper Lig ekipleri devreye girdi. Beşiktaş Kulübü yetkilileri, Serdar Gürler ve Musa Çağıran için Osmanlısporlu yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın da milli futbolcu Serdar Gürler'e talip olduğu ve başkent ekibinin yöneticilerinin sarı-kırmızılı idarecilerle yarın görüşeceği öğrenildi.

Ayrıca Musa Çağıran ile Trabzonspor'un ilgilendiği, iki kulüp yetkililerinin bir araya geleceği bildirildi.

Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar'ın transferi konusunda Atiker Konyaspor'un yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Osmanlıspor, Özer Hurmacı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

İtalya'nın Benevento takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cheick Diabate de yarın Osmanlıspor kampına katılacak.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Osmanlıspor, yeni sezon öncesinde Gümüşhanespor'dan Salih Zafer Kurşunlu ve Furkan Yaman'ı transfer etti. Başkent ekibi ayrıca Galatasaray altyapısından Ali Ülgen ve Barış Zeren'i Badou Ndiaye'nin transferindeki sözleşme gereği kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen santrfor Mehmet Umut Nayir, Osmanlıspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Osmanlısporlu yetkililer, Mehmet Umut'un sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini iddia etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aminu UmarBeşiktaşGalatasarayMusa ÇağıranOsmanlısporSerdar GürlerTrabzonspor
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