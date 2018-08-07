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Serdar, İspanya'nın yolunu tuttu

Serdar Gürler, La Liga ekiplerinden Huesca ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

07 Ağustos 2018 Salı 14:46
Serdar, İspanya'nın yolunu tuttu

Milli futbolcu Serdar Gürler'in, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca'ya transferi gerçekleşti.

Geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen Serdar, Huesca ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Huesca'nın bonservis bedeli olarak Osmanlıspor'a 2 milyon 550 bin avro ödeyeceği öğrenildi. Ligde geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol atmasına rağmen Osmanlıspor'un küme düşmesini engelleyememişti.

Osmanlıspor, La Liga'ya yeni yükselen Huesca ile milli futbolcu Serdar Gürler'in transferi konusunda daha önce anlaşmaya varmıştı.

Rusescu FCSB'ye döndü

Osmanlıspor, Sevilla ile sözleşmesinin sona erdiği 2015 yazında kadrosuna kattığı Rumen golcü Raul Rusescu ile de yollarını ayırdı. Başkent ekibiyle sözleşmesini karşılıklı fesheden 30 yaşındaki Rusescu, 2011-2013 yılları ve 2014-2015 sezonunda oynadığı ülkesinin FCSB kulübüne döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
HuescaOsmanlısporRaul RusescuSerdar GürlerTransfer
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