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Serdar kapasitesinin yarısında

Galatasaray'lı milli futbolcu Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğundan bu yana yüzde 50 kapasiteyle oynadığını belirtti

05 Ekim 2017 Perşembe 14:09
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Serdar kapasitesinin yarısında

Serdar Aziz, Galatasaray dergisinin ekim ayı sayısında yer alan röportajında, sezonun ilk haftalarını alışma süreci olarak geçirdiğini vurgulayarak, "Galatasaray'a geldiğimden bu yana yüzde 50 kapasiteyle oynuyorum. Burada biraz daha dikkatli olmam gerektiğini biliyorum. Bursaspor'da takım kaptanıydım. Örneğin takım mağlupken kendi kararlarım oluyordu. İnisiyatif alıp hücuma çıkıyordum. Oyunun temposunu artırıyordum. Bursaspor'da önemli bir oyuncuydum ama burada herkes önemli. Bunu sahada hissettiğim anda daha fazla sorumluluk alacağımı düşünüyorum. Bu da performansımı artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Sağ ayaklı olmasına karşın sol stoperde oynamasının kendisini biraz zorladığını aktaran Serdar Aziz, "Oyunu ters ayakla görmek biraz daha zor. Stoperler artık oyunun hızını ayarlıyor. Çünkü oyun en geriden başlıyor ve stoper ne kadar hızlı oynarsa oyunun hızı da o kadar artıyor. Her şeye rağmen bir stoperden ilk beklenti, iyi savunma yapması. Futbol sadece yetenekle oynanmıyor, öz güven de çok önemli. Maç içinde yaptığınız bir hata sizi bazen uzun oynamaya da itiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon yaşadığı sakatlığa da değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Geçen sene dört ay kadar dizlikle gezdim. Ciddi bir sakatlık yaşamıştım. Ardından idmanlar başladı. İlk idmana çıkacağım zaman Igor Tudor beni çağırdı ve bir görüşme yaptık. Videolarımı izlediğini ve bana çok inandığını söyledi. 'Senin bu takımın efsanelerinden bir tanesine olabileceğine inanıyorum' dedi. Hoca da savunma oyuncusu olarak oynadı yıllarca. Bu anlamda benimle fazlasıyla ilgileniyor." diye görüş belirtti. Serdar Aziz, kariyerinde en çok Didier Drogba ve Alex de Souza karşısında zorlandığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasaray DergisiSerdar AzizSpor
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