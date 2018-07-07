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Serdar Özkan geri döndü

Antalyaspor, eski futbolcusu Serdar Özkan ile sözleşme imzaladı

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:47
Serdar Özkan geri döndü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Serdar Özkan'ı renklerine bağladı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği formaları giymişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFutbolGençlerbirliğiSpor Toto Süper LigTransfer
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