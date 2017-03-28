Ligin ilk bölümü tamamlandığında 16 maçta 12 puan toplayabilen ve küme düşme potasında yer alan ancak ligin ikinci devresinde peş peşe kazandığı maçlarla sıkıntılı günleri geri bırakan Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başarılı grafik çiziyor. Oyun taktiği ve takımdaki uyumla dikkati çeken Sergenli Kayserispor, aldığı başarılı sonuçlarla umut vaat ediyor. Kulüp başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada, takımlarının özellikle ikinci yarıdaki performansıyla Türkiye'nin gündemine oturduğunu kaydetti.
"Sergen bizi bırakmaz"
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın ile doku uyumu yakaladıklarını ve kendisiyle çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi
28 Mart 2017 Salı 14:15
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Ligin ilk bölümü tamamlandığında 16 maçta 12 puan toplayabilen ve küme düşme potasında yer alan ancak ligin ikinci devresinde peş peşe kazandığı maçlarla sıkıntılı günleri geri bırakan Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başarılı grafik çiziyor. Oyun taktiği ve takımdaki uyumla dikkati çeken Sergenli Kayserispor, aldığı başarılı sonuçlarla umut vaat ediyor. Kulüp başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada, takımlarının özellikle ikinci yarıdaki performansıyla Türkiye'nin gündemine oturduğunu kaydetti.