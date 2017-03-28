"Sergen bizi bırakmaz"

Ligin ilk bölümü tamamlandığında 16 maçta 12 puan toplayabilen ve küme düşme potasında yer alan ancak ligin ikinci devresinde peş peşe kazandığı maçlarla sıkıntılı günleri geri bırakan Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başarılı grafik çiziyor. Oyun taktiği ve takımdaki uyumla dikkati çeken Sergenli Kayserispor, aldığı başarılı sonuçlarla umut vaat ediyor. Kulüp başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada, takımlarının özellikle ikinci yarıdaki performansıyla Türkiye'nin gündemine oturduğunu kaydetti.



"Sergen'in bizi bırakması için sebep görmüyorum"

Erol Bedir, devre arasında takımın başına getirilen ve 6 aylık sözleşme imzalanan Sergen Yalçın'ın sezon sonu Kayserispor'da kalıp kalmayacağını da değerlendirerek, sözleşme uzatma konusunda henüz görüşme yapmadıklarını, iki tarafın da odaklandığı tek noktanın sarı-kırmızılı takımın başarısı olduğunu dile getirdi. Prensip ve gönül anlamında iki tarafın da birbirine sempatisi olduğunu belirten Bedir, şu görüşleri paylaştı: "Kayserispor ile Sergen'in ciddi bir şekilde doku uyumu var. Biz ondan memnunuz, o da Kayseri'de mutlu olduğunu söylüyor. İki tarafın da mutlu olduğu bir ortamda, üstüne bir de sportif başarı varsa, bu güzel şehirde görev yapmak hem Sergen için onurdur hem de bizim için. Türkiye'ye mal olmuş, teknik direktörlük döneminde başarıdan başarıya koşmuş bir hocayla çalışmak bizim için de arzuladığımız, istediğimiz bir şeydir. Bizim Sergen'i ya da onun bizi bırakması için çok önemli bir sebep görmüyorum. Bu konular için henüz vakit var. Prensip ve gönül olarak iki tarafın da birbirine sempatisini biliyorum. İki üç hafta sonra matematiksel olarak ligde kalmamız kesinleşince işin adını belirleriz."