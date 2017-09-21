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Sergen Eskişehir'den ayrılıyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, görevini bırakma kararı aldı

21 Eylül 2017 Perşembe 16:50
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Sergen Eskişehir'den ayrılıyor

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Anagold 24 Erzincanspor maçının ardından takımdaki görevini bırakacağını söyledi.

Yalçın, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, sezon başında hiçbir beklenti içinde olmadan Eskişehirspor'daki görevine geldiğini anımsatarak, kulübün içinde bulunduğu durumun önlerini görmelerini engellediğini kaydetti. Eskişehirspor'a TFF'nin üç puan silme cezası verdiğini hatırlatan Yalçın, şöyle konuştu: "Anagold 24 Erzincanspor maçından sonra ekip olarak görevi bırakıyoruz. Şu anda önümüzü göremiyoruz. Zaten ben ve ekibim Eskişehirspor'a pahalı geliyoruz. Eskişehirspor zor durumda olan bir kulüp. Maddi anlamda zorlanıyor. 3 puan silme cezasının ardından ligde yeniden sıfır puana geriledik. Şu anda kulübün bir hedefi görünmüyor. Ekibimle hedefi olan bir takımda çalışmak istiyoruz."

Son Güncelleme: 21.09.2017 16:59
Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınFutbolEskişehirsporEskişehir
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