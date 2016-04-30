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Sergen Fener'e karşı yok!

Gaziantepspor’da Mutlu Topçu’nun yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında olmayacak

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:47
Sergen Fener'e karşı yok!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor’un 1.5 yıllığına anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın’ın yarın oynanacak Fenerbahçe maçında takımın başında olup olmayacağı konusu netlik kazandı.

Sporcope.com’un haberine göre; başarılı teknik adam, bugün İstanbul’a gelecek olan Gaziantepspor kafilesi ile Fenerbahçe maçı öncesinde bir buluşma gerçekleştirecek ancak yarın Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada yedek kulübesinde yer almayacak. Kırmızı siyahlı ekiple 2 Mayıs Pazartesi gününden itibaren topbaşı yapacak olan Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor maçında ise takımının başında olacak. Gaziantepspor, 30. haftası geride kalan ligde topladığı 32 puan ile 15. sırada yer alıyor ve düşme hattından yalnızca 6 puan uzaklıkta.
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigGaziantepsporFenerbahçeSergen Yalçın
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