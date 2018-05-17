Sergen, iki şartla kalmak istiyor

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şartların uygun olması halinde yeni sezonda da yeşil-beyazlı takımdaki görevine devam etmek istediğini söyledi.

Sergen Yalçın, yeşil-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala Atiker Konyaspor'a geldiğini ve her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirtti. Ligde en son göreve başlayan teknik direktörün kendisi olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: "Zor bir periyotta göreve başladık. Süre çok kısıtlıydı. Şu ana kadar aldığımız en zor görev buydu. Çünkü zamanımız fazla yoktu. Sıkıntılı bir süreç yaşayacağımızı biliyorduk. İyi bir süreç geçirdik. Özellikle yaptığımız planlar çok yerinde oldu. Haftalar boyunca stratejik planlar yaptık. Oynadığımız maçlarda ne yapmamız ve kaç puan almamız gerektiğiyle ilgili planlar yaptık. Bu planlar çok olumlu oldu. Özellikle Göztepe maçı hariç yaptığımız planlar çok doğru oldu. Göztepe maçına 3 puan yazmıştık. Orada 1 puan alınca biraz beklediğimizin altında bir sonuç oldu ama futbolda böyle şeyler olur. Oyuncularımızdan bu zor periyotta gerçekten hem oyun hem de skor olarak fazla şey istedik. Böyle bir psikolojik ortamda hem iyi oynamak hem de maç kazanmak kolay değil. Kendilerini tebrik ediyorum."

"Konyaspor, Türkiye ligi için çok önemli bir camia"

Sergen Yalçın, futbolcularla çok iyi bir birliktelik kurduklarını, başarılı bir final dönemi geçirdiklerini aktardı. Konyaspor için kümede kalmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Konyaspor, Türkiye ligi için gerçekten çok önemli bir camia. Yani Konyaspor bu ligde olması gereken bir camia. Lige yakışan bir camia. Burada kalması tabii ki çok önemli. Umarım bundan sonra çok daha doğru hareketler yapılır. Özellikle doğru bir yapılanma böyle bir takım için çok önemli. Konyaspor bunu yapabilecek güçte bir takım. Konyaspor doğru bir yapılanma ile çok daha yukarılara çok daha iyi yerlere oynayabilecek bir kapasiteye sahip. Umarım önümüzdeki sezon veya sezonlarda bir daha böyle problemler yaşanmaz. İnşallah daha yukarılarda daha iyi yerlerde bitiren bir Konyaspor olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Konyaspor'da kalırsam kendi takımımı kurmak isterim"

Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Konyaspor'da kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı verdi: "Henüz yönetimle bir görüşme yapmadık. 3-5 gün içinde yapacağımızı düşünüyorum. Görüşmeden sonra nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Konyaspor'da kalırsam kendi takımımı kurmak isterim. Konyaspor için daha güçlü ve daha sağlıklı bir kadro iyi olur diye düşünüyorum. Tabii şimdiki kadro da fena değil ama Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanmış Konyaspor'dan beklenti daha fazla olacaktır. O beklentiye cevap verecek bir kadro yapılanması olursa burada herkes için çok daha rahat olur."

Sergen Yalçın, şartların uygun olması halinde Konyaspor'da kalmak istediğini belirterek, "Yönetimle önümüzdeki sezonla ilgili bir görüşme yapacağız. Tabii ki biz Konyaspor'da kalmak isteriz. Konyaspor çok önemli bir camia. Büyük takımlardan sonra en önemli camialardan biri. Bizim için herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

"İki konuda anlaşabilirsek Konyaspor'da kalmak isterim"

"Yönetimle iki konuda anlaşabilirsek Konyaspor'da kalmak isterim." diyen Yalçın, şöyle devam etti: "Birincisi takım, ikincisi ise kontrat anlamında konuşmamız lazım. Bu konuyla ilgili yönetimle görüşeceğiz. Yani şartlarımız uygunsa, eğer anlaşabilirsek neden olmasın ama benim için takım daha önemli. İyi ve güçlü bir takım kurmak isteriz. Konyaspor'un yukarılara oynamasını isteriz. Bunları daha yönetimle konuşmadık. O yüzden kendi kafama göre yorum yapmak istemiyorum. Yanlış anlaşılabilir. O yüzden oturacağız, görüşeceğiz. Neden olmasın. Şartlarımız uygun olursa, oturur konuşur anlaşırız. Yani çok büyük bir sorun olmaz."

Yalçın, genellikle düşme hattında olan takımlarla çalıştığını anımsatarak, "Bir tek Sivasspor'da yeni sezonda devam ettik. Bu, biraz arz talep meselesi. Tabii ki Konyaspor'da çalışmak isterim. Tabii kalırsak yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Biz geldiğimizde sabit bir kadro vardı. Transfer yapmadım, oyuncu da almadık. Kadromuzdaki oyuncularla yapabileceğimizin maksimumunu yapmaya çalıştık. Biz de kalırsak doğal olarak kendi kadromuzu kurmak isteriz. Konyaspor'u yukarı taşıyabileceğimiz kadroyu kurmak isteriz. Şartlar uygun olursa neden kalmayalım. Futbolda teknik direktörün başarısı bir yere kadardır. Önemli olan kurulacak kadronun nasıl bir kadro olduğudur. Yani eğer doğru kadroyu kurabilirsek, neden kalmayalım? Neden başarılı olmayalım? Bunlar zor şeyler değil aslında." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'nin karşısına diğer maçlardaki gibi çıkacağız"

Süper Lig'in üst tarafında şampiyonluk yarışı olduğunu vurgulayan Yalçın, "Şampiyonluk için yarışan 3 takım var. Hepsi kazanmak için sahaya çıkacak. Biz de bunlardan biri olan Fenerbahçe ile oynayacağız. Bütün maçlarda olduğu gibi sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız. Diğer maçlara nasıl çıkıp oynadıysak aynı şekilde buna da çıkıp oynayacağız. Kümede kaldığımız için şu anda çok mutluyuz. Biraz zafer sarhoşu gibiyiz. Zorlu bir sürecin ardından biraz nefes almak bize çok iyi geldi. Mutluyuz ama son maçımıza çıkıp en iyi şekilde oynayacağız." diye konuştu.

"Hoca arayışımız yoktur"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Celalettin Çakıcı, yeni bir teknik adam arayışlarının olmadığını belirterek, "Sergen Yalçın bizim bundan sonra da çalışmak istediğimiz hocamızdır." dedi.

Çakıcı, yeşil-beyazlı ekibin antrenmanını izlemek için geldiği Kayacık Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Çok farklı bir taraftar grubuna sahip olduklarını ifade eden Çakıcı, "Türkiye'nin her yerinde Atiker Konyaspor'a destek veren taraftarlarımızı sürecin sonunda mutlu etmek ve ligde kalıcı bir takım olduğumuzu göstermek son derece gurur verici bir olay bizim için." diye konuştu.

"İnşallah bu yıldan dersler çıkarılacak"

Çakıcı, sezonun kendileri için istedikleri gibi başlamadığını anlatarak şöyle devam etti: "Sezon başında bir takım aksaklıklar yaşadık. Belki Avrupa'da istediğimiz puanları topladık. Olimpique Marsilya mücadelesinde son dakika yediğimiz talihsiz gol olmasa turu geçen takım olacaktık. Bakıldığı zaman Olimpique Marsilya final oynadı. Bizim gruptan çıkan diğer takımla yarı final oynadı. Demek ki bir yerlerde bazı şeyler yapılmış ama bazı yerlerde de eksik kalmışız. Bunların neticesinde yaklaşık 10 hafta öncesinde Sergen Yalçın hocamızla anlaştık. Hocamızla bu 10 haftayı bugüne gelinceye kadar belirli periyotlara böldük. Onun neticesinde Sergen hoca ve yardımcılarının katkılarıyla, futbolcu arkadaşların sahadaki verdiği mücadele ve muhteşem taraftarımızın verdiği destekle ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik. İnşallah bu yıldan dersler çıkarılacak ve camia olarak önümüzdeki yıllarda bugünleri tekrar yaşamayacağız."

Yönetimin yeni sezonda genel olarak bir yapılanmaya gideceğini vurgulayan Çakıcı, transfer konusunda da geçen yıl düşülen hatalara düşmeyeceklerini aktardı.

"Hocamızla gerekli görüşmeleri yapacağız"

Çakıcı, Sergen Yalçın'ı tercih etmelerindeki sebeplerden birinin, futbol zekasını teknik anlamda da ilerletmesi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "Sergen hoca, Konyaspor'da çalışmaya başladıktan sonra gösterdi ki bu ligde ilerleyen zamanda kendini daha yukarıya taşıyan bir hoca olacaktır. Ligi mutlu sonla bitirmek her iki tarafa da keyif verdi. Yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde oturup birlikte bir karar verecektir. Hocamızla gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonrasında tabii ki Sergen hocamızın da bizden isteklerini dinleyeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Bizim şu an için yazılıp çizilenler gibi herhangi bir hoca arayışımız yoktur. Sergen Yalçın bizim bundan sonra da çalışmak istediğimiz hocamızdır."