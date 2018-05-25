"Sergen Yalçın, dönüm noktası oldu"

Atiker Konyasporlu oyuncu Selim Ay, teknik direktör Sergen Yalçın ile lige tutunduklarını ifade etti.

Selim Ay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nda hem iç saha hem de deplasman maçlarında çok büyük zorluklarla mücadele ettiklerini belirtti. Kendileri için sezonun nasıl başladığının değil nasıl bittiğinin önemli olduğunu vurgulayan Selim Ay, şunları aktardı: "Sezonu çok da iyi bitirdik diyemeyiz. Ama zorluklara rağmen sezonu iyi bir yerde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi. Ama hiçbir zaman mücadeleden, inancımızdan ve birlik beraberliğimizden vazgeçmedik. Bir değişim ve yenilenme sürecinde iyi de kötü de olabilirsiniz. Yeni bir hoca geliyor, yeni bir sistem oluyor, yeni arkadaşlar dahil oldu aramıza. Tabii bütün bunlar bizim açımızdan kolay olmadı. Bunun üstesinden gelmenin zor olacağını biliyorduk. Ama bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmemiştik."

"İstediklerini yapmaya başladık"

Selim Ay, Sergen Yalçın ve ekibinin göreve gelmesiyle büyük bir değişim yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bence Sergen Yalçın, Konyaspor için dönüm noktası oldu. Kendisi bu konuda hem başarılı hem de öz güveni yüksek bir hoca. İstediklerini yapmaya başladık. Sergen hoca bize 'Geçmişte ne yapıldığının artık bir önemi yok. Bu saatten sonra sadece önümüzdeki maçlara birlikte hazırlanıp inanacağız. Biz gerekeni yapacağız ve onun sonucunda inşallah ligde kalacağız' demişti. Sergen hoca geldikten sonra sadece önümüzde oynayacağımız maçları kazanmayı düşünerek, Atiker Konyaspor’u her zaman olması gerektiği Süper Lig’de bırakma adına mücadelemize başladık. Bu hedefimizde de başarılı olduk. Bunun içinde çok mutluyuz."

Bu sezon yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Selim Ay, "Bundan sonra bu hatalara bir daha düşmeden, Atiker Konyaspor’u bir daha bu durumlara düşürmeden inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Son haftalarda taraftarlarımız bize inanılmaz destek oldu. Bu konuda taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.