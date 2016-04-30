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Sergen Yalçın geri döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

30 Nisan 2016 Cumartesi 13:27
Sergen Yalçın geri döndü

Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı İhsan Güney, yaptığı açıklamada, teknik direktör Mutlu Topçu ile yollarının ayrılmasının ardından takımı daha önce de çalıştıran Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Sergen Yalçın'ın takımı daha iyi yerlere taşıyacağına inandıklarını belirten Güney, "Gece hocamızla bir araya gelerek sözleşme imzaladık. Bu birliktelik iki taraf için de hayırlı olsun." dedi. Güney, Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe ile yarın oynayacakları maçtan önce bugün takımla İstanbul'da buluşacağını kaydetti.  Sergen Yalçın, 2013-2014 sezonunda da bir süre Gaziantepspor'da görev yapmıştı. 

Gaziantepspor, Fenerbahçe deplasmanında
Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kırmızı-siyahlı kulüp, teknik direktör Mutlu Topçu ile yolların ayrılmasından sonra Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından küme düşme hattına iyice yaklaşan Gaziantep ekibi, 32 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligde son olarak 23. haftada Galatasaray'a karşı galip gelen (2-0) Gaziantepspor, son 7 maçında 3 puana ulaşamadı. Bu süreçte sadece Osmanlıspor ve Mersin İdmanyurdu ile berabere kalıp, diğer 5 maçı kaybeden kırmızı-siyahlılarda, Guano, Abdulkadir Kayalı ve İlker Günaslan, sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigGaziantepsporSergen Yalçın
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