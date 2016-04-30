Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı İhsan Güney, yaptığı açıklamada, teknik direktör Mutlu Topçu ile yollarının ayrılmasının ardından takımı daha önce de çalıştıran Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Sergen Yalçın'ın takımı daha iyi yerlere taşıyacağına inandıklarını belirten Güney, "Gece hocamızla bir araya gelerek sözleşme imzaladık. Bu birliktelik iki taraf için de hayırlı olsun." dedi. Güney, Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe ile yarın oynayacakları maçtan önce bugün takımla İstanbul'da buluşacağını kaydetti. Sergen Yalçın, 2013-2014 sezonunda da bir süre Gaziantepspor'da görev yapmıştı.
Sergen Yalçın geri döndü
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı İhsan Güney, yaptığı açıklamada, teknik direktör Mutlu Topçu ile yollarının ayrılmasının ardından takımı daha önce de çalıştıran Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Sergen Yalçın'ın takımı daha iyi yerlere taşıyacağına inandıklarını belirten Güney, "Gece hocamızla bir araya gelerek sözleşme imzaladık. Bu birliktelik iki taraf için de hayırlı olsun." dedi. Güney, Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe ile yarın oynayacakları maçtan önce bugün takımla İstanbul'da buluşacağını kaydetti. Sergen Yalçın, 2013-2014 sezonunda da bir süre Gaziantepspor'da görev yapmıştı.