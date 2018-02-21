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Seriye Chelsea de eklendi

Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı takımlar arasına Chelsea'yi de ekleyen Barcelona'nın yıldızı Messi, bu organizasyonda sadece Inter, Benfica, Atletico Madrid, Liverpool, Udinese ve Rubin Kazan filelerini havalandıramadı

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:14
Seriye Chelsea de eklendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona formasıyla 122 maçta 98 gol atan Lionel Messi, listesine İngiliz ekibi Chelsea'yi de ekledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, İspanya temsilcisi Barcelona, Lionel Messi ile karşılık verdi. Londra ekibine karşı forma giydiği önceki 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, bu karşılaşmada Chelsea filelerini havalandırmayı başardı. Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 122 maçta 98 gole imza atan Messi, bu organizasyonda sadece Inter, Benfica, Atletico Madrid, Liverpool, Udinese ve Rubin Kazan'a karşı sahaya çıktığı müsabakalarda gol atamadı.

AA

Son Güncelleme: 21.02.2018 12:43
Anahtar Kelimeler:
Lionel MessiGölBarcelona
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