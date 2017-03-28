Sertlikte Avrupa'yı geçtik

Spor Toto Süper Lig, Avrupa futbolunda hakemlerin kartına en fazla başvurduğu ligler listesinde Yunanistan, Romanya ve Ukrayna'nın ardında 4'üncü sırayı aldı.



Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), UEFA'ya üye 31 federasyonun birinci futbol liglerinde son bir yılı hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre, maç başına 5,52 kart gösterilen Yunanistan Süper Ligi, bu konuda zirveye yerleşti. Yunanistan'ı, 5,51 kartla Romanya Birinci Ligi ve 5,41 kartla Ukrayna Premier Lig takip etti. Hakemlerin maç başına 5,35 kez elini cebine götürdüğü Spor Toto Süper Lig ise 4'üncü sırada yer aldı. Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinden yalnızca 2'si ilk 10'a girdi. La Liga 5,34 kartla 5'inci, sertliğiyle bilinen Serie A ise 5,04 ile 9'uncu oldu. Bundesliga (4,17) 18'inci, İngiltere Premier Lig (3,99 ) 22'nci ve Ligue 1 (3,89) 25'inci sırada kendilerine yer buldu.

Doğu ve güneydeki ülkelerde kart sayısı yüksek

Kart sayısının, Avrupa'nın doğu ve güneyinde bulunan ülkelerde yüksek, batı ve kuzeydeki ülkelerde ise düşük olması dikkati çekti. Her karşılaşmada 2,93 kart çıkan Norveç, hakemlerin kartına en az başvurduğu lig oldu. Diğer İskandinav ülkeleri İsveç (3,31), Finlandiya (3,36) ve Danimarka (3,43) da listenin en altında yer aldı. Listenin son 15 basamağının, 26. sıradaki Belarus, 23. sıradaki Çekya ve 19. sıradaki Polonya haricinde tamamen Avrupa'nın batı ve kuzeyindeki ülkelerin liglerinden oluştuğu görüldü. Listenin üst sıralarında yer alan liglerde ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına şu kadar kart gösterildi:

Lig Sarı kart Kırmızı kart Toplam

1 Yunanistan Süper Ligi 5,23 0,29 5,52

2 Romanya Birinci Ligi 5,21 0,30 5,51

3 Ukrayna Premier Lig 5,21 0,20 5,41

4 Spor Toto Süper Lig 5,08 0,27 5,35

5 La Liga 5,11 0,23 5,34

9 Serie A 4,77 0,27 5,04

18 Bundesliga 3,97 0,20 4,17

22 İngiltere Premier Lig 3,88 0,11 3,99

25 Ligue 1 3,60 0,29 3,89