Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702

"Sesini çıkarma 2. başkan ol"

Galatasaraylı eski yönetici Levent Nazifoğlu, "Bana sesimi çıkarmamam karşılığında ikinci başkanlık teklif edildi" dedi

23 Eylül 2017 Cumartesi 13:53
8 Okunma
"Sesini çıkarma 2. başkan ol"

Galatasaraylı Sporcular Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy çokluğu ile tekrar Levent Nazifoğlu seçildi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda açıklamalarda bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, divan kurulu toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle sevk edildiği kulüp disiplin kurulu tarafından kendisine verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasını eleştirdi. Disiplin kuruluna sevk edilmesinin divan kurulu toplantısında yaşanan olaylarla ilgili olmadığını savunan Nazifoğlu, "Genel kurul ve seçimlerde yönetim listesi oluşturulurken Galatasaraylı sporcuların yer almamasına itiraz ettim. Hakkaniyet olması lazım. Yönetim kurullarında sarı-kırmızılı sporcuların da yer alması gerekiyor. Tabii ki Galatasaray Lisesinden gelenler de kulübü yönetecek. Ama hiçbir zaman Galatasaray'da oynamış insanlar yönetimde olmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Bu durumu Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile konuştuğunu belirten Nazifoğlu, "Başkan bana, 'Sen futbola bakıyorsun. Başka yerlerle uğraşıp da başını derde sokma.' dedi. Kulüpte konuştuğum üyeler ise, "Önünü keserler. Bu konulara sakın girme." dediler. 112 yıllık kulübün yönetim kurullarında kendi sporcuları hiç olmaz mı? Galatasaray'ı kuranlar aynı zamanda Galatasaray'ın sporcusudur. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor." diye konuştu.

"Sesimi çıkarmamam karşılığında ikinci başkanlık teklif edildi"

Galatasaraylı sporcuların yönetim kurullarında yer almasını her zaman savunacağını vurgulayan Levent Nazifoğlu, "Neden bizim arkadaşlarımız yönetim kurullarında olmasın. Benim suçum sizlerin orada olmasını istemek. Bana sesimi çıkarmamam karşılığında ikinci başkanlık teklif edildi." şeklinde görüş belirtti. Levent Nazifoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanın da yapacağı bir şey yok. 150 kişilik bir grup Galatasaray'ı yönetmek istiyor. Üyeliğimi elimden de alsalar beni yıldıramazlar. Beni Galatasaray'dan koparamazlar. 10 yıl sarı-kırmızılı formayı giydim. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Divan toplantısında başkanın sözlerini internet sitesinden aldığım belgelerle yalanladım. Ardından başkan bana güldü. Başkana, 'Yanlış mıyım' diye sordum. Oraya kavga çıkartmaya gitmedik. 'Size de bu yakışır.' demişim. Ben konuşurken başkan salonu terk ediyor. Bu, ayıp değil mi? Başkan disiplin kurulundan, gelecek seçimlere giremeyecek kadar bana ceza vermelerini istiyor. Benden korkma başkan. Seçimlere girmeyeceğim."

Galatasaray'ın basketbol şubesinin başantrenör Ergin Ataman ile devam etmemesini ve bütçede küçülmeye gitmesini doğru bulmadığını da dile getiren Nazifoğlu, "Basketbol şubesinin kaptanı okul takımında oynamış. Fenerbahçe Doğuş, bütçesini 25'ten 30 milyon dolara çıkarmış. Orada Zeljko Obradovic var. Bizde ise siz, bedava çalışırım, diyen Ergin Ataman'ı gönderiyorsunuz. Bütçemiz 5 milyon dolara iniyor. Bu mudur yöneticilik? Bunları söyleyince de Kalamış Tesisleri'ne girememem için restoranın camına yazı asılıyor. Sanki yüz kızartıcı bir iş yapmışım. Bu kadar mı düşmanlık olur?" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasaraylı Sporcular DerneğiLevent Nazifoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim