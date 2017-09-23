"Sesini çıkarma 2. başkan ol"

Galatasaraylı Sporcular Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy çokluğu ile tekrar Levent Nazifoğlu seçildi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda açıklamalarda bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, divan kurulu toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle sevk edildiği kulüp disiplin kurulu tarafından kendisine verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasını eleştirdi. Disiplin kuruluna sevk edilmesinin divan kurulu toplantısında yaşanan olaylarla ilgili olmadığını savunan Nazifoğlu, "Genel kurul ve seçimlerde yönetim listesi oluşturulurken Galatasaraylı sporcuların yer almamasına itiraz ettim. Hakkaniyet olması lazım. Yönetim kurullarında sarı-kırmızılı sporcuların da yer alması gerekiyor. Tabii ki Galatasaray Lisesinden gelenler de kulübü yönetecek. Ama hiçbir zaman Galatasaray'da oynamış insanlar yönetimde olmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Bu durumu Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile konuştuğunu belirten Nazifoğlu, "Başkan bana, 'Sen futbola bakıyorsun. Başka yerlerle uğraşıp da başını derde sokma.' dedi. Kulüpte konuştuğum üyeler ise, "Önünü keserler. Bu konulara sakın girme." dediler. 112 yıllık kulübün yönetim kurullarında kendi sporcuları hiç olmaz mı? Galatasaray'ı kuranlar aynı zamanda Galatasaray'ın sporcusudur. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor." diye konuştu.

"Sesimi çıkarmamam karşılığında ikinci başkanlık teklif edildi"

Galatasaraylı sporcuların yönetim kurullarında yer almasını her zaman savunacağını vurgulayan Levent Nazifoğlu, "Neden bizim arkadaşlarımız yönetim kurullarında olmasın. Benim suçum sizlerin orada olmasını istemek. Bana sesimi çıkarmamam karşılığında ikinci başkanlık teklif edildi." şeklinde görüş belirtti. Levent Nazifoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanın da yapacağı bir şey yok. 150 kişilik bir grup Galatasaray'ı yönetmek istiyor. Üyeliğimi elimden de alsalar beni yıldıramazlar. Beni Galatasaray'dan koparamazlar. 10 yıl sarı-kırmızılı formayı giydim. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Divan toplantısında başkanın sözlerini internet sitesinden aldığım belgelerle yalanladım. Ardından başkan bana güldü. Başkana, 'Yanlış mıyım' diye sordum. Oraya kavga çıkartmaya gitmedik. 'Size de bu yakışır.' demişim. Ben konuşurken başkan salonu terk ediyor. Bu, ayıp değil mi? Başkan disiplin kurulundan, gelecek seçimlere giremeyecek kadar bana ceza vermelerini istiyor. Benden korkma başkan. Seçimlere girmeyeceğim."

Galatasaray'ın basketbol şubesinin başantrenör Ergin Ataman ile devam etmemesini ve bütçede küçülmeye gitmesini doğru bulmadığını da dile getiren Nazifoğlu, "Basketbol şubesinin kaptanı okul takımında oynamış. Fenerbahçe Doğuş, bütçesini 25'ten 30 milyon dolara çıkarmış. Orada Zeljko Obradovic var. Bizde ise siz, bedava çalışırım, diyen Ergin Ataman'ı gönderiyorsunuz. Bütçemiz 5 milyon dolara iniyor. Bu mudur yöneticilik? Bunları söyleyince de Kalamış Tesisleri'ne girememem için restoranın camına yazı asılıyor. Sanki yüz kızartıcı bir iş yapmışım. Bu kadar mı düşmanlık olur?" değerlendirmesinde bulundu.