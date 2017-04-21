"Seyirciden etkilenmemek mümkün değil"

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali rövanşında normal süresi ve uzatmaları Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona ermesine rağmen penaltı atışlarının ardından Olympique Lyon'un yarı finale kaldığı karşılaşma, Fransa basınında geniş yer aldı.

Spor gazetesi L'Equipe, penaltı atışları sonrası Fransız ekibinin sevinç gösterileri fotoğrafının üzerine "Macera devam ediyor" başlığıyla verdiği haberde, "Lyon oyuncuları, Beşiktaş seyircisinin korkunç baskısına direndi ve nefesleri kesen penaltı atışları sonrasında maçı almayı başardı." ifadelerini kullandı. Haberde, iki penaltı atışını kurtaran Olympique Lyon kalecisi Anthony Lopes ile kulüp başkanı Jean-Michel Aulas'ın maç sonu görüşlerine de yer verildi. Lopes, "İnanılmaz bir maç oldu. Yolumuza devam ederek kulüp tarihine geçmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti. Aulas ise takımının şimdiye kadar penaltı atışlarında başarısız olduğunun hatırlatılması üzerine, "Tarifsiz bir gurur. Bu sefer başardık." diye konuştu.

Le Monde gazetesi ise haberinde, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Lyon ekibinin 42 bin seyirci karşısında ve nefesleri kesen bir maç sonrasında galibiyeti yakaladığını belirtti. Olympique Lyonlu Alexandre Lacazette ve Mathieu Valbuena'nın başlama vuruşundan itibaren zorlu maça uygun bir performans göstererek sorumluluk aldığı ve maç boyunca iki takım taraftarlarının da unutulmaz anlar yaşadığı değerlendirmesinde bulunuldu. Le Figaro, gazetesinde geniş yer verdiği maç hakkında "Beşiktaş seyircisi ve Vodafone Arena'nın büyüsünden etkilenmemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı. Haberde, Fransız futbolcu Valbuena'nın, "Beşiktaş, Avrupa'nın en iyi seyircisine sahip kulüp." sözlerine de yer verildi. BFM haber kanalı "Lyon yarı finali söküp aldı" manşetiyle yayımladığı haberde, Olympique Lyon'da oyuncular ve teknik ekibin penaltı atışları sırasında kaygı yaşamasına rağmen yarı final biletini zorlukla almayı başardığı ifade edildi. Haberde, takımın dönüş yolunda "sevinç, şaşkınlık ve yorgunluk karışımı duygular" içinde olduğu da belirtildi.