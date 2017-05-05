Seyircisiz maçta 3 puan istiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek.



Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa önünde de iyi bir futbol ortaya koyup, 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak. Ligdeki son 5 maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, Adanaspor ile Bursaspor önünde kazanan Galatasaray, 4. sırada bulunurken, kalan 5 müsabakasından alacağı puanlarla 3. durumdaki Fenerbahçe'yi yakalamak için mücadele verecek. Haftaya 52 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, puan tablosunda 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde yer alıyor. Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesi, tedavisi süren Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ceza sınırında 5 oyuncu

Galatasaray ile Kasımpaşa 26. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 25 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa sadece 3 kez galip gelebildi. Galatasaray'ın 50 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Arena'daki maçta 4-0 galip geldi.

Maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Sezon 1. Maç 2. Maç

-------------- -------- ----------

1959-1960 0 - 0 4 - 0

1960-1961 0 - 0 1 - 0

1961-1962 2 - 1 0 - 0

1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 0 - 0 5 - 0

2007-2008 1 - 0 0 - 1

2009-2010 3 - 1 4 - 1

2010-2011 3 - 0 3 - 1

2012-2013 2 - 1 1 - 2

2013-2014 1 - 1 0 - 4

2014-2015 2 - 1 3 - 2

2015-2016 2 - 2 4 - 1

2016-2017 2 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.