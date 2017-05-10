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"Sezon bittiğinde konuşacağız"

Arsenal'deki geleceği tartışılan Mesut Özil, geleceği hakkında konuştu ve Arsenal'de mutlu olduğunu ifade etti

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"Sezon bittiğinde konuşacağız"

Gün geçtikçe adı transfer dedikodularına karışan Mesut Özil, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Mesut, Arsenal'de mutlu olduğunu belirterek, ''Burada olmaktan dolayı mutluyum. Arsenal, dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Londra ise yaşamak için muhteşem bir şehir'' ifadelerini kullandı. Geleceğiyle ilgili de konuşan Mesut, ''Şu an takım olarak hedeflerimiz var. Ligi ilk dörtte bitirmek istiyoruz. Sezon bittiğinde elbette oturup konuşacağız. Ama şu an buna odaklanmış durumdayım. Dolayısıyla sezon sonuna kadar işimi yapmak istiyorum'' dedi. Arsene Wenger ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, ''Wenger çok önemli bir antrenör ve bu kulüp için her şeyini verdi. Saygıyı hak ediyor'' dedi. Adı birçok takımla anılan Mesut Özil'in Arsenal'deki kontratı 2018'de sona eriyor.

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FutbolArsenalMesut Özil
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