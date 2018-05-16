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Sezonun en iyisi Guardiola

City'yi tarihindeki 5. lig şampiyonluğuna ulaştıran Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:28
Sezonun en iyisi Guardiola

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Manchester ekibini tarihindeki 5. lig şampiyonluğuna ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın, yapılan oylamayla Premier Lig'de sezonun en iyi teknik direktörü unvanına layık görüldüğü bildirildi. Bu sezon Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olan Manchester City, İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2017-2018 Sezonunun En Iyi Teknik DirektörüFutbolİngiltere Premier LigManchester CityPep Guardiola
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