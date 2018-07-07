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Sheidaev çalışmalara başlıyor

Trabzonspor, Sheidaev'in kampa katılarak çalışmalara başlayacağını bildirdi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:45
Sheidaev çalışmalara başlıyor

Trabzonspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Ramil Sheidaev, bordo-mavili takımın Slovenya kampına katılacak.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu da olan Ramil Sheidaev, teknik direktörümüz Ünal Karaman'dan 27 Haziran'da başka bir takıma transferiyle ilgili görüşmeler yapmak için izin almıştır. Teknik direktörümüz Karaman'a bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ileten Sheidaev, Slovenya'daki kampa katılmak istediğini belirtmiştir. Karaman'ın onayı doğrultusunda Sheidaev, hafta sonu kampa katılarak çalışmalarına başlayacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolRamil SheidaevTrabzonspor
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