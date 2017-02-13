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Sheidaev MSK Zilina'ya kiralandı

Trabzonspor, Rusya’nın Zenit takımından transfer ettiği Ramil Sheidaev’i sezon sonuna kadar MSK Zilina takımına kiraladı

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:30
Sheidaev MSK Zilina'ya kiralandı

Trabzonspor, sezon başında Rusya’nın Zenit takımından transfer ettiği Ramil Sheidaev’i sezon sonuna kadar MSK Zilina takımına kiraladı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev’ in, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina’ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3.000.000. Euro ödeyecektir. Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır. Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev’e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10.000. Euro, kulübümüz tarafından ödenecektir."

Son Güncelleme: 13.02.2017 17:38
Anahtar Kelimeler:
MSK ZilinaKiralıkRamil SheidaevTrabzonsporFutbol
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