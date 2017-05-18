Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şike iddiası maçı erteletti

İsveç Futbol Federasyonu, şike iddiaları nedeniyle Göteborg ile AIK arasında bu akşam oynanması gereken birinci lig maçının ertelendiğini duyurdu

Bu haber kez okundu.

Şike iddiası maçı erteletti

İsveç Futbol Federasyonu, şike iddiaları nedeniyle İsveç Birinci Futbol Ligi'nin 9. haftasında bu akşam oynanması gereken Göteborg-AIK maçının ertelendiğini açıkladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, AIK takımından bir futbolcunun kendilerine şike teklifiyle ilgili bilgi ulaştırdığı, söz konusu bilgide Göteborg maçını kaybetmeleri neticesinde yüklü para teklif edildiği ve şike teklifi yapanların tehdit söyleminde bulunduğu ifadelerine yer verildi. Şike iddiasına sert tepki gösteren İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjöstrand, "Bu, İsveç futboluna yönelik çok ciddi bir saldırı. Bunu kabul edemeyiz. Elimizdeki bilgilere göre Göteborg ile AIK arasındaki maçın temiz geçeceği garantisini veremezdik. Bu yüzden maçı erteledik." şeklinde konuştu. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolİsviçreGöteborgAIK Arasındaşike Iddiasıİsveç Futbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100