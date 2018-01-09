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Şili'nin yeni hocası Rueda

Şili Milli Futbol Takımı, Kolombiyalı teknik adam Reinaldo Rueda ile 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin sonuna kadar anlaştı

09 Ocak 2018 Salı 11:35
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Şili'nin yeni hocası Rueda

Şili Milli Futbol Takımı, Kolombiyalı teknik direktör Reinaldo Rueda ile 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Şili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki teknik adamla Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın eleme maçlarının sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, Şili'nin elemeleri geçmesi durumunda sözleşmenin yenileneceği de kaydedildi. Rueda daha önce Kolombiya, Honduras ve Ekvador gibi milli takımları da çalıştırmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolReinaldo RuedaŞili Milli Futbol Takımı
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