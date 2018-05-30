Şimdi de Juventus peşinde

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca için İtalyan devi Juventus talip oldu.

Kiralık olarak iki sezon Beşiktaş formasını giydikten sonra kulübü Benfica'ya dönen Anderson Talisca'nın geleceği belirsizliğini korurken Portekiz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

A Bola'da yer alan habere göre, İtalyan devi Juventus, Brezilyalı yıldız için Benfica'yla masaya oturma kararı aldı. Manchester United ve Liverpool gibi büyük kulüplerle de adı anılan Talisca için Juventus'un transfer hamlesi yapması beklenirken Benfica'nın oyuncu için 40 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü.

Türkiye'de forma giydiği iki sezon boyunca 21 milyon euro'luk satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta bulunan Talisca, ligin son maçının ardından kulübe ve taraftarlara veda etmişti.

Beşiktaş defteri kapandı

Beşiktaş’ta Talisca defteri tamamen kapandı. Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için yarına kadar süresi olan siyah-beyazlılar, bu futbolcunun bonservisini almayacak. Beşiktaş’ta gündemin ilk maddesi olan Talisca konusu tamamen kapandı. Siyah-beyazlıların bu futbolcunun bonservisini almak için yarına kadar süresi bulunuyordu. Ancak 21 milyon Euro’luk bonservis bedelini karşılayamayan Beşiktaş, iç pazara yöneldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in İstanbul’a gelmesiyle birlikte hocayla görüşecek olan transfer komitesi, hocanın istediği isimlerle görüşerek bu futbolculara sezon başı kampına kadar imza attırmayı planlıyor.

DENİZ TÜRÜÇ VE BURAK YILMAZ LİSTEDE

Yerli isimlere yönelecek olan Beşiktaş iç transferde atağa geçecek. Teknik Direktör Şenol Güneş’le ilk olarak yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek konusunu görüşecek olan yöneticiler, ardından listedeki isimleri hocanın onayına sunacak. Deniz Türüç’ü listenin ilk sırasına alan Beşiktaş, forvet konusunda ise Burak Yılmaz’la görüşecek. Kartal’ın hedefindeki diğer isimler ise Serdar Gürler ve Emre Akbaba. İki futbolcu için de görüşmelerini yapan yöneticiler, Şenol Güneş’in onay vermesi halinde pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacak.