Şimdi moda Giresunspor

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını ilk kez 30 puanla bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Akın Çorap Giresunspor, yükselen form grafiğiyle taraftarlarını sevindiriyor.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi, geride kalan zaman diliminde bir daha Süper Lig yüzü göremedi. Son 4 yıldır 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor, bu lige ilk kez yükseldiği 2014-2015 sezonunu 44 puanla 11. sırada bitirdi. 2015-2016'da play-off'a kalmayı son anda kaçıran yeşil-beyazlılar, sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı. Mütevazı bütçesiyle 2016-2017 sezonunda 53 puan toplayıp 6. sırada yer alarak play-off'a kalan yeşil-beyazlı takım, Eskişehirspor'u geçemeyince Süper Lig hayalini elinden kaçırdı.

Bu sezona teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, devreyi 30 puanla 4. sırada kapattı. Yeşil-beyazlılar bu sezon 41 yıllık Süper Lig hayalini gerçekleştirip, taraftarına bu heyecanı yaşatmak istiyor.

Kupada tarih yazdı

Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısını bu yıl gerçekleştirdi. Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i evinde 3-1 yenip, rövanşı 2-1 kaybetmesine rağmen kupa dışına itmeyi başaran 1. Lig temsilcisi, yükselen grafiğiyle bu yıl adından söz ettiriyor.

"Bu şehrin böyle başarılara ihtiyacı var"

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, kupada eledikleri Medipol Başakşehir'in Süper Lig lideri olduğuna dikkati çekerek, her iki müsabakada da çok akıllı oynayarak turu geçtiklerini söyledi. Giresunspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynayacağını belirten Bozbağ, bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Mustafa Bozbağ, Giresunspor'un küçümsenmeyecek bir takım olduğunu ifade ederek, "Kalecisiyle, defansıyla, ön bölgesiyle TFF 1. Lig'in en iyi takımlarından biriyiz. Bu şehrin böyle başarılara ihtiyacı var. Futbol sevgisi olarak güzel bir şehrimiz var, inşallah bu şehri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Futbolda "dün" diye bir kavram olmadığını kaydeden Bozbağ, bu başarıyı unutup esas amaçları olan lige odaklanacaklarını aktardı.

"Giresunspor yüreğiyle oynayan bir takım"

Başkan Bozbağ, göreve geldiklerinden beri aldıkları oyuncularla gösterdikleri başarıların kıyaslandığında farkın net olarak görülebileceğine işaret ederek, "Giresunspor yüreğiyle oynayan bir takım. Her zaman yüreğini sahaya koyan bir takım, öyle de olmaya devam edecek. Biz başarıları hep düşük maliyetli kadrolarla yakaladık. Bu başarılar futbolun yürek işi olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu. Her sezon üzerine koyarak ilerlediklerini dile getiren Bozbağ, "Hem borç ödüyoruz hem de her sezon bir öncekinin üzerine koyarak ilerliyoruz. Bu başarının sırrı taraftarıyla, teknik ekibiyle, futbolcusuyla, yönetimiyle, basın mensuplarıyla, herkes ile bir bütün olmaktan geliyor." diye konuştu. Camia olarak hedeflerinin bu sezon 41 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirmek olduğunu belirten Bozbağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun yıllar çok farklı yönetim kurulları, başkanlar geldi bu kulübe, onlar da bunun için mücadele ettiler. Ben yaklaştığımızı düşünüyorum. Kalbimizi temiz tutup birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu takımın bu sene Süper Lig'e yükseleceğine inanıyorum. İnşallah Allah bize bu sezon Süper Lig başarısını gösterir."