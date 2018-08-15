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Şimdiden 35 milyon kazandı

Fenerbahçe'nin eleme turunu geçemediği Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, önemli bir gelire sahip olacak

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:50
Şimdiden 35 milyon kazandı

Galatasaray, bu sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir gelirin sahibi olacak.

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibine elenmesiyle Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek sarı-kırmızılı takım, şimdiden yaklaşık 35 milyon avroluk geliri garantiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Galatasaray, 15 milyon 250 bin avro katılım payı ile yaklaşık 20 milyon avro yayın gelirini kasasına koyacak.

Fenerbahçe'nin elenmesiyle 9 milyon avro kazandı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesiyle yayın gelirlerinin tek başına sahibi olacak. Sarı-kırmızılı takım, ön eleme turunu geçemeyen sarı-lacivertli takımın yüzde 45 (9 milyon avro) olan yayın payını da kasasına koyacak.

Performans primleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansa göre de gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı takım, gruplarda elde edeceği her galibiyet için 2,7 milyon avro, beraberlik için de 900 bin avro alacak. Galatasaray, son 16 turuna katılması durumunda ise 9,5 milyon avro kazanacak.

Beşiktaş geçen sezon 44 milyon avro aldı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yaklaşık 44 milyon avro gelir elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ettiği için 12 milyon 700 bin avro alan Beşiktaş, 13 milyon avro da performans primi kazandı. Siyah-beyazlı takım, yayın gelirlerinden de yaklaşık 18 milyon avroyu kasasına koydu.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolFenerbahçe
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