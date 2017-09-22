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Şimdiden seçim yarışı kızıştı

Fenerbahçe’de Mayıs 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak Aziz Yıldırım ile Ali Koç, seçim listelerini şekillendirmeye başladı

22 Eylül 2017 Cuma 15:50
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Şimdiden seçim yarışı kızıştı

Fenerbahçe’de Mayıs 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak Aziz Yıldırım ile Ali Koç, seçim listelerini şekillendirmeye başladı.

2018 yılı Mayıs ayında yapılacak Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçiminde mevcut başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç yarışacak. Bugüne kadar girdiği 12 kongreden de zaferle ayrılan Yıldırım’ın, seçim listesinde eski yöneticileri Nihat Özdemir ve Abdullah Kiğılı’yı yanında görmek istediği öğrenildi. Yıldırım ayrıca iş dünyasının ağır topları Hamdi Ulukaya, Murat Vargı, Latif Topbaş, Nezih Barut gibi isimleri de yönetimine katmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım’ın ayrıca Ferit Şahenk ve Murat Ülker’i de ikna ettiği ileri sürüldü.

Camia tarafından sevilen bir isim olan Ali Koç’un ise Yıldırım’ın yönetiminde yer alan Ömer Temelli ve Ozan Balaban’la sözleştiği iddia edilirken, Balaban, "Aziz Yıldırım var olduğu sürece kendisiyle devam etmekten başka düşüncem yok" açıklamasını yapmıştı. Medya patronu Acun Ilıcalı’nın da Koç’un listesinde yer alması bekleniyor. Ali Koç’un diğer düşündüğü isimlerin ise Burhan Karaçam, Simla Türker Bayazıt, Gökhan Akça, Ömer Koray Uzun ve Murat Zorlu olduğunu iddia edildi.

İHA

Son Güncelleme: 22.09.2017 16:00
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