Sinan Erdem'de kritik maç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, yarın TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Serinin ilk iki maçını evinde 91-63 ve 89-82'lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçen TOFAŞ, adını finale yazdırma hedefinde önemli bir avantaja sahip.

TOFAŞ, toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı seride yarın da kazanması durumunda ilk finalist olacak. Anadolu Efes'in galip gelmesi durumunda ise seri 4. maça uzayacak.