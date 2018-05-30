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Sinan Erdem'de kritik maç

Anadolu Efes, 2-0 geride olduğu play-off yarı final serisinin üçüncü maçında yarın TOFAŞ'ı konuk edecek

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:48
Sinan Erdem'de kritik maç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, yarın TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Serinin ilk iki maçını evinde 91-63 ve 89-82'lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçen TOFAŞ, adını finale yazdırma hedefinde önemli bir avantaja sahip.

TOFAŞ, toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı seride yarın da kazanması durumunda ilk finalist olacak. Anadolu Efes'in galip gelmesi durumunda ise seri 4. maça uzayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolTahincioğlu Basketbol Süper LigiPlay-off Yarı Final SerisiAnadolu EfesTofaş
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