Kulüp başkanlığına Erol Bedir'in, teknik direktörlüğü de Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından ligde çıkış yakalayan Kayserispor, son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan topladı. Bu periyotta lig tarihinde daha önce şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra Çaykur Rizespor'u da mağlup eden sarı-kırmızılılar, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir'e mağlup oldu. Zorlu periyotta puanını 26'ya yükselterek küme düşme potasının üzerine çıkan Kayseri ekibi, hafta sonu şampiyonluğun favorisi Beşiktaş'ı yenmeyi planlıyor
Sıra geldi Beşiktaş'a
Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'u yenen Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
10 Mart 2017 Cuma 12:58
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Kulüp başkanlığına Erol Bedir'in, teknik direktörlüğü de Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından ligde çıkış yakalayan Kayserispor, son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan topladı. Bu periyotta lig tarihinde daha önce şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra Çaykur Rizespor'u da mağlup eden sarı-kırmızılılar, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir'e mağlup oldu. Zorlu periyotta puanını 26'ya yükselterek küme düşme potasının üzerine çıkan Kayseri ekibi, hafta sonu şampiyonluğun favorisi Beşiktaş'ı yenmeyi planlıyor