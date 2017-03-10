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Sıra geldi Beşiktaş'a

Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'u yenen Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

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Sıra geldi Beşiktaş'a

Kulüp başkanlığına Erol Bedir'in, teknik direktörlüğü de Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından ligde çıkış yakalayan Kayserispor, son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan topladı. Bu periyotta lig tarihinde daha önce şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra Çaykur Rizespor'u da mağlup eden sarı-kırmızılılar, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir'e mağlup oldu. Zorlu periyotta puanını 26'ya yükselterek küme düşme potasının üzerine çıkan Kayseri ekibi, hafta sonu şampiyonluğun favorisi Beşiktaş'ı yenmeyi planlıyor

"Korkumuz endişemiz söz konusu değil"
Beşiktaş ile Pazar günü zorlu bir maç yapacaklarını vurgulayan Bedir, şöyle devam etti: "Pazar günü Beşiktaş ile ciddi bir müsabaka oynayacağız. Herhangi bir korkumuz endişemiz söz konusu değil. Oraya kazanmaya veya puan almaya gidiyoruz. Bu demek değildir ki diğerlerini yendik Beşiktaş'ı da mutlaka yeneceğiz. Öyle bir düşüncemiz yok ama yenmek için, puan almak için elimizden geleni yapacağız. Bir iki eksiğimiz var. Pazar günü iyi olan kazansın diyorum ama iyi olanın da bizim olmamızı temenni ediyorum."
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Erol BedirKayserisporFutbol
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