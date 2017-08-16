Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sıra geldi Vida transferine

Beşiktaş teknik heyet ve yönetimi, hem takıma katılacak hem de gönderilecek isimler konusunda ince eleyip sık dokuyor

Bu haber kez okundu.

Sıra geldi Vida transferine

Öncelikle stoper transferi için girişimlerde bulunan ve Domagoj Vida üzerinde duran siyah beyazlılar, gönderilmesi gündemdeki futbolcularının durumuna göre santrfor transferine de ağırlık verecek.

Miloseviç, Pedro Franco, Boyko, Aras Özbiliz gönderilebilecek oyuncular olarak ön plana çıkarken, yönetimin teknik heyetin de görüşüyle bu futbolculardan bazılarını Vida transferinde kullanmayı planlıyor. Aralık ayında Dinamo Kiev ile sözleşmesi bitecek Vida için bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah beyazlılar, gönderilmesi gündemdeki futbolcularını takasta teklifini ele aldı. Bu arada Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son iki sezondur deplasmanda yenemediği rakibine üstünlük sağlayarak hem şanssızlığını yenmek hem de ligde ikide iki yapmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımla çalışmaya başlayan Medel ile Lens'i sahaya sürmesi bekleniyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşVida
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100