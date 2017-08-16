Sıra geldi Vida transferine

Öncelikle stoper transferi için girişimlerde bulunan ve Domagoj Vida üzerinde duran siyah beyazlılar, gönderilmesi gündemdeki futbolcularının durumuna göre santrfor transferine de ağırlık verecek.
Miloseviç, Pedro Franco, Boyko, Aras Özbiliz gönderilebilecek oyuncular olarak ön plana çıkarken, yönetimin teknik heyetin de görüşüyle bu futbolculardan bazılarını Vida transferinde kullanmayı planlıyor. Aralık ayında Dinamo Kiev ile sözleşmesi bitecek Vida için bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah beyazlılar, gönderilmesi gündemdeki futbolcularını takasta teklifini ele aldı. Bu arada Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son iki sezondur deplasmanda yenemediği rakibine üstünlük sağlayarak hem şanssızlığını yenmek hem de ligde ikide iki yapmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımla çalışmaya başlayan Medel ile Lens'i sahaya sürmesi bekleniyor.