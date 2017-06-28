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Sırada Konoplyanka'ya var

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

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Sırada Konoplyanka'ya var

BeIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isimse geçtiğimiz sezon Schalke'de forma giyen Yevhen Konoplyanka.

Ukraynalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. Gelecek sezon 4-3-3 sistemiyle oynamak isteyen teknik direktör Igor Tudor'un bu sistemde ileri üçlünün solunda Belhanda, ortada Gomis ve sağ tarafta da Konpolyanka'yı düşündüğü ve bu sebeple Ukraynalı oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Konopolyanka, 2015 yılında Dnipro ile Avrupa Ligi finali oynamış ve tüm Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti. 2016-17 sezonunda Schalke formasıyla Bundesliga'da 17 maça çıkan Ukraynalı oyuncu, 1 gol 1 asistle oynadı.
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FutbolGalatasarayYevhen Konoplyanka
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