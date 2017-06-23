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Sivas 28 Haziran'da toplanıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, sezon hazırlıkları için 28 Haziran'da kulüp tesislerinde toplanacak

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Sivas 28 Haziran'da toplanıyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hazırlıkların birinci etabı için 28 Haziran Çarşamba günü tesislerde toplanacak kırmızı-beyazlı ekip, saat 19.30'da yapacağı antrenmanla sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Sivasspor, 11 Temmuz Salı gününe kadar hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

İkinci etap kamp programı için iki günlük iznin ardından 13 Temmuz Perşembe günü Bolu'da yeniden toplanacak Sivasspor, 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarına burada devam edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlık kampının son bölümünde 28 Temmuz Cuma güne yeniden Sivas'ta topbaşı yaparak lig başlayana kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde gerçekleştirecek. Sivasspor'un kamp döneminde yapacağı hazırlık maçlarının programı resmi internet sitesi üzerinden daha sonra duyurulacak. 

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FutbolSivassporKamp
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