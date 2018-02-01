Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120403
ALTIN
161.398
DOLAR
3.7458
STERLİN
5.3286
EURO
4.6658

Sivas, 400. maçına çıkıyor

Süper Lig'de 12. sezonunu geçiren Sivasspor, Galatasaray karşısında 400. maçına çıkacak

01 Şubat 2018 Perşembe 14:11
Sivas, 400. maçına çıkıyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'deki 400. karşılaşmasına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilk olarak 2005-2006 sezonunda, 6 Ağustos 2005'te İstanbul'da Malatyaspor ile oynadığı maçla Süper Lig'e "merhaba" diyen Sivasspor, aradan geçen 12 sezonda 399 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 20. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evinde oynayacağı Galatasaray maçıyla lig tarihinde 400. kez sahaya çıkacak. Sivasspor, geride bıraktığı 399 maçta 147 galibiyet ve 103 beraberlik elde ederken 149 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Toplam 540 kez gol sevinci yaşayan Sivas temsilcisi, kalesinde 555 gole engel olamadı. Sivasspor, 12 sezonda toplam 544 puanı hanesine yazdırdı.

İlk gol Hakkı Hocaoğlu'dan

Savunma oyuncusu Hakkı Hocaoğlu, Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki ilk golünü 2005-2006 sezonunun ilk haftasında Malatyaspor'a atarak tarihe geçti. Sivas'ın plaka numarası olan 58. golü ise 2006-2007 sezonunun 23. hafta maçında Sivasspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta Cem Can kaydetti. Kırmızı-beyazlı formayı terleten 82 futbolcu, Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Ligde en skorer futbolcular 48'er golle Mehmet Yıldız ve Aatif Chahechouhe oldu.

Kaleci Petkoviç'ten tarihi gol

2007-2008 sezonunda Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında Sivas'ta oynanan Süper Lig maçında 41. dakikada kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Michael Petkoviç'in uzun kullandığı degajda forvet oyuncuları Mehmet Yıldız ve Cvetkov, rakip kaleye doğru hareketlendi. Topu uzaklaştırmak için ceza alanı yayına doğru çıkan MKE Ankaragücü kalecisi Serkan'ın üzerinden seken meşin yuvarlak filelere gitti.

Uzun yıllar unutulmayan bu golle Sivasspor'un lig tarihinde gol sevinci yaşayan ilk kaleci Petkoviç olarak kayıtlara geçti. Oynadığı 34 maçta 17 kez fileleri havalandıran Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun en çok gol kaydeden ismi oldu.

Şampiyonluğu kıl payı kaçırdı

Sivasspor, 2008-2009 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'de en iyi derecesini elde etti. Kırmızı-beyazlılar en kötü derecesini ise 2015-2016 sezonunu 16. sırada tamamlayarak aldı. Sivasspor, ligde en fazla puanı 2007-2008 sezonunda (73) elde ederken, en az puana ise 2015-2016'da (31) ulaştı.

Sivasspor'u, Süper Lig yolculuğunda 7'si yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 10 teknik adam çalıştırdı. Werner Lorant, Karol Pecze, Bülent Uygun, Muhsin Ertuğral, Mesut Bakkal, Rıza Çalımbay, Roberto Carlos, Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Samet Aybaba kırmızı-beyazlıları çalıştıran isimler oldu. Sivas temsilcisi, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e veda etmiş, 2016-2017'de TFF 1. Lig'de şampiyon olarak yeniden en üst seviye lige yükselmeyi başarmıştı.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 14:22
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGFutbolDemir Grup Sivasspor4. Dalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya ve Başakşehir öne çıktı
Konya ve Başakşehir öne çıktı
"Trabzon'da da kazanmak istiyoruz"
"Trabzon'da da kazanmak istiyoruz"
Yeni başkan Fikret Orman
Yeni başkan Fikret Orman
"Asla sırtımız yere gelmez"
"Asla sırtımız yere gelmez"
"1,2 milyar kişiye ulaştık"
"1,2 milyar kişiye ulaştık"
İşte Rize'nin yeni transferleri
İşte Rize'nin yeni transferleri
Bursaspor çıkışa geçmek istiyor
Bursaspor çıkışa geçmek istiyor
Ozan Tufan’a ikinci şans
Ozan Tufan’a ikinci şans
En farklı skor Bursa'ya ait
En farklı skor Bursa'ya ait

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim