Sivas, 400. maçına çıkıyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'deki 400. karşılaşmasına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilk olarak 2005-2006 sezonunda, 6 Ağustos 2005'te İstanbul'da Malatyaspor ile oynadığı maçla Süper Lig'e "merhaba" diyen Sivasspor, aradan geçen 12 sezonda 399 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 20. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evinde oynayacağı Galatasaray maçıyla lig tarihinde 400. kez sahaya çıkacak. Sivasspor, geride bıraktığı 399 maçta 147 galibiyet ve 103 beraberlik elde ederken 149 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Toplam 540 kez gol sevinci yaşayan Sivas temsilcisi, kalesinde 555 gole engel olamadı. Sivasspor, 12 sezonda toplam 544 puanı hanesine yazdırdı.

İlk gol Hakkı Hocaoğlu'dan

Savunma oyuncusu Hakkı Hocaoğlu, Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki ilk golünü 2005-2006 sezonunun ilk haftasında Malatyaspor'a atarak tarihe geçti. Sivas'ın plaka numarası olan 58. golü ise 2006-2007 sezonunun 23. hafta maçında Sivasspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta Cem Can kaydetti. Kırmızı-beyazlı formayı terleten 82 futbolcu, Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Ligde en skorer futbolcular 48'er golle Mehmet Yıldız ve Aatif Chahechouhe oldu.

Kaleci Petkoviç'ten tarihi gol

2007-2008 sezonunda Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında Sivas'ta oynanan Süper Lig maçında 41. dakikada kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Michael Petkoviç'in uzun kullandığı degajda forvet oyuncuları Mehmet Yıldız ve Cvetkov, rakip kaleye doğru hareketlendi. Topu uzaklaştırmak için ceza alanı yayına doğru çıkan MKE Ankaragücü kalecisi Serkan'ın üzerinden seken meşin yuvarlak filelere gitti.

Uzun yıllar unutulmayan bu golle Sivasspor'un lig tarihinde gol sevinci yaşayan ilk kaleci Petkoviç olarak kayıtlara geçti. Oynadığı 34 maçta 17 kez fileleri havalandıran Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun en çok gol kaydeden ismi oldu.

Şampiyonluğu kıl payı kaçırdı

Sivasspor, 2008-2009 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'de en iyi derecesini elde etti. Kırmızı-beyazlılar en kötü derecesini ise 2015-2016 sezonunu 16. sırada tamamlayarak aldı. Sivasspor, ligde en fazla puanı 2007-2008 sezonunda (73) elde ederken, en az puana ise 2015-2016'da (31) ulaştı.

Sivasspor'u, Süper Lig yolculuğunda 7'si yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 10 teknik adam çalıştırdı. Werner Lorant, Karol Pecze, Bülent Uygun, Muhsin Ertuğral, Mesut Bakkal, Rıza Çalımbay, Roberto Carlos, Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Samet Aybaba kırmızı-beyazlıları çalıştıran isimler oldu. Sivas temsilcisi, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e veda etmiş, 2016-2017'de TFF 1. Lig'de şampiyon olarak yeniden en üst seviye lige yükselmeyi başarmıştı.