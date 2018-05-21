Sivas'da goller Kone'den sorulur

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli golcüsü Arouna Kone, 2017-2018 sezonunda 13 golle takımın skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkati çekti.

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyetle 49 puan toplayan Sivasspor, ligi 7. sırada tamamladı. Ligde rakip fileleri 45 kez havalandıran Sivas ekibi, kalesinde ise 53 gol gördü. Sezon boyunca 13 futbolcunun gol atma sevinci yaşadığı kırmızı-beyazlılarda, yabancı oyuncular 31, yerli futbolcular 12 gol kaydetti. Sivasspor'un iki golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

Sivas temsilcisinin ligde attığı 45 golün 13'ünde, 33 maçta 2 bin 556 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone'nin imzası bulunuyor. Performansıyla dikkatleri çeken Kone, takımının en skorer oyuncusu olmayı da başardı.

Sivasspor'un golcüleri

Kone'yi 8 golle orta saha oyuncusu Hakan Arslan, 6 golle Kongolu orta saha oyuncusu Thievy Bifouma takip etti. Kırmızı-beyazlı ekibe ara transfer döneminde dahil olan Brezilyalı yıldız Robinho, 4 golle takımına katkı sağlarken, orta saha oyuncuları Delvin Ndinga, Emre Kılınç ve Zoro Cyriac 2'şer gol atma başarısı gösterdi.

Sivas ekibinde John Boye, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Serhiy Rybalka ve Vitaly Dyakov da birer kez gol sevinci yaşadı. Devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan Leandrinho da kırmızı-beyazlı formayla bir kez rakip fileleri havalandırdı. Sivasspor'un, ligin 6. haftasında sahasında 3-2 kaybettiği Göztepe maçında rakip takımın oyuncusu Jahovic ile 32. haftada deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçında rakip takımın kalecisi Volkan Babacan, kendi kalesine gol atmıştı.

İstikrar abidesi Bjarsmyr

Ligde 32 maçta 90'ar dakika forma giyerek 2 bin 880 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr, Sivasspor'un istikrar abidesi olarak dikkati çekti. Bjarsmyr'i 33 maçta 2 bin 752 dakika ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç, 33 maçta 2 bin 712 dakika ile Hakan Arslan ve 31 maçta 2 bin 637 dakika ile Auremir Dos Santos takip etti. Ligde forma giyen oyuncular arasında 2 maçta 4 dakika şans bulan ve devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan golcü oyuncu Ergin Keleş, en az süre alan isim oldu.

Kartlar

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, 34 haftalık periyotta 6 kırmızı, 65 sarı kartla cezalandırıldı. Sivasspor'un en hırçın ismi 2 kırmızı ve 4 sarı kartla Delvin Ndinga oldu. Sivas temsilcisinde Ndinga'yı 1 kırmızı, 5 sarı kartla Bifouma, 1 kırmızı ve 3'er sarı kartla Kone ve Medjani takip etti.