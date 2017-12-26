Sivas'da taraftar arttı

Demir Grup Sivasspor'u Süper Lig'in ilk yarısında iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 92 bin 33 taraftar izledi.

Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan 17 haftalık periyotta iç sahada 9 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı takımı bu karşılaşmalarda 92 bin 33 taraftar tribünden takip etti. Sivasspor evinde, maç başına ortalama 10 bin 226 seyirciye oynadı. Taraftarlar, Yeni 4 Eylül Stadı'nı en çok 17. haftada Sivasspor'un 2-1 kazandığı Beşiktaş maçında doldurdu. Bu müsabakayı 16 bin 198 taraftar izledi, Kırmızı-beyazlı takımın bu sezon en az seyirciye oynadığı karşılaşma ise ligin 7. haftasındaki Antalyaspor müsabakası oldu. Bu karşılaşmayı 7 bin 640 taraftar takip etti.

Sivasspor'u TFF 1. Lig'i şampiyon tamamladığı 2016-2017 sezonundaki 17 iç saha maçında 85 bin 769 taraftar takip etmiş ve kırmızı-beyazlı ekip maç başına ortalama 5 bin 44 seyirciye oynamıştı.