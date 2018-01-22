Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115833
ALTIN
163.362
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.2957
EURO
4.6709

Sivas'dan altyapı hamlesi

Sivasspor, önceki sezonlarda 300-400 bin lira bütçe ayırdığı altyapıya bu yıl 5,5 milyon lira yatırım yaparak geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:35
8 Okunma
Sivas'dan altyapı hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geleceğin yıldızlarını yetiştirerek hem kulüp bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla altyapı hamlesi başlattı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, yabancı ve yıldız futbolcular için ödenen paranın yurt dışına çıkmasını önlemek, bütçesini artıya geçirmek ve Türk futboluna genç yetenekleri kazandırmak için bu sezon altyapıya ayırdığı bütçeyi 300-400 bin lira aralığından 5,5 milyon liraya çıkardı. Altyapı için yeni tesisler yapan Sivasspor, genç yeteneklere kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sağladı.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, sezon öncesi kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir araya gelerek değerlendirmede bulunduklarını söyledi. Hangi konularda başarılı olduklarını, nerelerde istedikleri başarıyı elde edemediklerini konuştuklarını aktaran Sarılar, "Başkan, 'Erdal bizim 15 yıllık yönetimimizde en başarısız olduğumuz yer altyapı.' dedi. Teknik direktörümüz Samet Aybaba'yı çağırdık, 'Ne yapabiliriz?' dedik. Murat Dizdar'ı getirdik. Projeyi anlattık. O bize bir sunum hazırladı." diye konuştu.

Sarılar, Dizdar'ın bir hafta sonra bir projeyle geldiğini ve 5 yıllık bir plan hazırladığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bize, 'Bunlar beş yılın sonunda verim verir.' dedi. A takımdaki gibi altyapıda da bana bir bütçe çıkardı. Bu bütçe yaklaşık 5,5 milyon liraydı. Kulüp bütçesinin yaklaşık yüzde 7'si. İki saha, tesisler. Biz de 'Tamam.' dedik. Altyapıya her zaman 300-400 bin lira harcanırdı, bu yıl 5,5 milyon lira ayırdık. Bundan sonra da bu paralar konacak. Bu sayede altyapıdaki takımları yeniden harekete geçirdik. Altyapımızda 15 antrenör, doktor, masör ve malzemeci var. Daha önce eski malzeme kullanılırdı, şimdi yeni alınıyor. İddia ediyorum, altyapımızın TFF 1. Lig'deki kulüplerden daha iyi tesisi var." Altyapıda yetiştirecekleri yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırma hayaliyle yola çıktıklarını belirten Sarılar, Sivasspor'u hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını vurguladı.

"İki yabancı futbolcu transferi yapmayı planlıyoruz"

Erdal Sarılar, transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "İki yabancı futbolcu transferi yapmayı planlıyoruz. Yerli futbolcuda da genç bulduğumuz zaman alacağız. Ne kadar transfer olursa olsun, ideal kadromuzu oynatmayı düşünüyoruz. Alternatif oyuncu arıyoruz. Çok kaliteli 1-2 oyuncu alacağız. Bir isim var, onunla da görüştük. Bir konuda anlaşmıştık ancak menajerler devamlı fiyat artırınca şu anda görüşmeler durdu." ifadelerini kullandı. Hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu vurgulayan Sarılar, sezon başında 9 bin kombine kart ile locaların hepsini sattıklarını ve taraftarın takıma sahip çıkmasından memnun olduklarını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigFutbolErdal SarılarDemir Grup SivassporAltyapı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz göreve başlıyor
Cengiz göreve başlıyor
Beşiktaşlı yöneticinin Love sevgisi
Beşiktaşlı yöneticinin Love sevgisi
Başakşehir’i defansı sırtlıyor
Başakşehir’i defansı sırtlıyor
Tosic, Cenk'in yanına gidiyor
Tosic, Cenk'in yanına gidiyor
Talisca atıyor, Kartal kazanayor
Talisca atıyor, Kartal kazanayor
Van Persie imzayı attı
Van Persie imzayı attı
Brezilyalı yıldız Sivasspor'da
Brezilyalı yıldız Sivasspor'da
"İlhan Cavcav'ı özlemle anıyoruz"
"İlhan Cavcav'ı özlemle anıyoruz"
Burak, Trabzonspor'u geçti
Burak, Trabzonspor'u geçti

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim