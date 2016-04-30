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Sivas ile Akigo 8. randevuda

Medicana Sivasspor ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek

30 Nisan 2016 Cumartesi 13:22
Sivas ile Akigo 8. randevuda

İki ekip arasında geride kalan 7 maçın 2'sinden Sivasspor, 4'ünden Akhisar Belediyespor galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, 2 galibiyetini de evinde oynadığı karşılaşmalarda, Akhisar Belediyespor ise 4 galibiyetten 3'ünü iç sahada, birini deplasmanda elde etti. Ligde oynanan 7 maçta her iki ekip de onar kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Akhisar Belediyespor 1-0 kazandı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Sivasspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

2012-2013 sezonu
Sivasspor - Akhisar Belediyespor: 1-2
Akhisar Belediyespor - Sivasspor: 2-1

2013-2014 sezonu
Akhisar Belediyespor - Sivasspor: 2-1
Sivasspor - Akhisar Belediyespor: 3-1

2014-2015 sezonu
Akhisar Belediyespor - Sivasspor: 2-2
Sivasspor - Akhisar Belediyespor: 2-0

2015-2016 sezonu
Akhisar Belediyespor - Sivasspor: 1-0 
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigMedicana SivassporAkhisar Belediyespor
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