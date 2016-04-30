Sivas ile Akigo 8. randevuda

İki ekip arasında geride kalan 7 maçın 2'sinden Sivasspor, 4'ünden Akhisar Belediyespor galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, 2 galibiyetini de evinde oynadığı karşılaşmalarda, Akhisar Belediyespor ise 4 galibiyetten 3'ünü iç sahada, birini deplasmanda elde etti. Ligde oynanan 7 maçta her iki ekip de onar kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Akhisar Belediyespor 1-0 kazandı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Sivasspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



2012-2013 sezonu

Sivasspor - Akhisar Belediyespor: 1-2

Akhisar Belediyespor - Sivasspor: 2-1

2013-2014 sezonu

Akhisar Belediyespor - Sivasspor: 2-1

Sivasspor - Akhisar Belediyespor: 3-1

2014-2015 sezonu

Akhisar Belediyespor - Sivasspor: 2-2

Sivasspor - Akhisar Belediyespor: 2-0

2015-2016 sezonu

Akhisar Belediyespor - Sivasspor: 1-0