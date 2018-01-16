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Sivas'ın Antalya kampı sona erdi

Sivasspor, ligin 18. haftasında sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Sivas'ta sürdürecek

16 Ocak 2018 Salı 11:39
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Sivas'ın Antalya kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 13 gün süren Antalya kampını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonun ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kampla hazırlanan Demir Grup Sivasspor, bugün Sivas'a dönecek. Antalya Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı Sivas'a gelecek kırmızı-beyazlı ekip, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla ligin 18. haftasında evinde oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında 3 hazırlık maçı yaptı. İlk karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 4-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci maçında Kazakistan ekibi Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor, son hazırlık maçında ise dün Kazak temsilcisi Tobol ile karşılaştı ve rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Demir Grup Sivasspor'un, Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Rumen defans oyuncusu Paul Papp da kampın son günlerinde kırmızı-beyazlı ekibin çalışmalarına katıldı.

AA

Son Güncelleme: 16.01.2018 12:06
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSivassporFutbol
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