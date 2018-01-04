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Sivas'ın hazırlık maçları belli oldu

Sivasspor, devre arası kampı süresince Gençlerbirliği, Zhetysu ve Tobol takımlarıyla hazırlık maçlarında karşılaşacak

04 Ocak 2018 Perşembe 14:09
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Sivas'ın hazırlık maçları belli oldu

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, devre arası kampı süresince 3 hazırlık maçı yapacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Manavgat'ta ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynayacak. Demir Grup Sivasspor, ilk hazırlık maçında 10 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İkinci hazırlık maçını 12 Ocak Cuma günü Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Zhetysu ile yapacak Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında 15 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de yine Kazakistan temsilcisi Tobol ile karşı karşıya gelecek.

AA

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSivassporHazırlık MaçıFutbol
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