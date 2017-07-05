Sivas'ın yıldızından mesaj var Sivasspor'un yeni transferi Kone, "Benim için yeni bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. Sivasspor'un hedeflerine ulaşması için her şeyi vereceğime inanın" ifadelerini kullandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:10 Bu haber kez okundu.