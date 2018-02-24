Sivas, İzmir'de 3 puan peşinde

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Ligde son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkış yakalan kırmızı-beyazlı ekip, iyi gidişatı Göztepe karşısında da sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de geride kalan 22 haftalık periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 34 puan toplayarak 6. sırada yer alan Sivas temsilcisi, Göztepe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki konumunu korumak istiyor.

Sivasspor'da, Göztepe karşılaşması öncesinde Paul Papp, Auremir, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin N'Dinga ve Arouna Kone, sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligin 21. haftasındaki Kayserispor maçında sakatlanan ve hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayan Kone'nin yarınki Göztepe karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir'de öğleden sonra basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, kampa girerek, maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın Bornova Stadı'nda oynanacak ve 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.