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Sivas mağlubiyeti unuttu

Sivasspor, Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamadı

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:34
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Sivas mağlubiyeti unuttu

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken kırmızı-beyazlı ekip, son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında ağırladığı lider Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seriye başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sivas temsilcisi, 18. haftada sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Ligde 18 haftalık periyotta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Demir Grup Sivasspor, 27 puanla 8. sıradaki yerini korudu.

Hakan Arslan 4. golünü attı

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımının tek golünü atan 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği futbolla beğeni topladı. Demir Grup Sivasspor'un ligin 7. haftasında Antalyaspor'u konuk ettiği ve 3-1 kazandığı karşılaşmada Hakan Arslan, takımının tüm gollerini atma başarısı göstermişti.

Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından futbolculara 1 gün izin verdi. Günü dinlenerek geçiren Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, yarın saat 14.00'te kulüp tesislerinde toplanarak Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigFutbolDemir Grup Sivasspor
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