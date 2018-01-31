Sivas, Newcastle'dan takviye yaptı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan, Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i renklerine bağladı.

Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, dün İstanbul'a gelen 27 yaşındaki Saivet'in, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüştüğünü söyledi. Sarılar, Saivet ile görüşmeden olumlu netice aldıklarını belirterek, "Bir takım pürüzler vardı. Futbolcu, başkanımız ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı. Saivet'i sezon sonuna kadar kiralayarak renklerimize bağladık." dedi.

Saivet'in öğleden sonra Sivas'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Deneyimli futbolcu, kariyerinde Saint-Etienne, Bordeaux, SCO Angers ve Newcastle United formaları giydi.