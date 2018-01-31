Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119685
ALTIN
162.009
DOLAR
3.7537
STERLİN
5.3151
EURO
4.6753

Sivas, Newcastle'dan takviye yaptı

Sivasspor, Newcastle United takımından Saivet'i sezon sonuna kadar kiraladı

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:39
Sivas, Newcastle'dan takviye yaptı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan, Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i renklerine bağladı.

Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, dün İstanbul'a gelen 27 yaşındaki Saivet'in, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüştüğünü söyledi. Sarılar, Saivet ile görüşmeden olumlu netice aldıklarını belirterek, "Bir takım pürüzler vardı. Futbolcu, başkanımız ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı. Saivet'i sezon sonuna kadar kiralayarak renklerimize bağladık." dedi.

Saivet'in öğleden sonra Sivas'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Deneyimli futbolcu, kariyerinde Saint-Etienne, Bordeaux, SCO Angers ve Newcastle United formaları giydi.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 12:46
Anahtar Kelimeler:
TransferSüper LigFutbolErdal SarılarDemir Grup Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eto'o, Konya'nın yolunu tuttu
Eto'o, Konya'nın yolunu tuttu
Ndiaye'de sona doğru
Ndiaye'de sona doğru
Ara transfer bombası Arsenal'den
Ara transfer bombası Arsenal'den
Fernando, Portekiz'e gidiyor
Fernando, Portekiz'e gidiyor
Malatya'nın gözü yüksekte
Malatya'nın gözü yüksekte
Batshuayi'nin yeni durağı Dortmund
Batshuayi'nin yeni durağı Dortmund
Larin, resmen Kartal oldu
Larin, resmen Kartal oldu
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Aslan'a kupada zor rakip
Aslan'a kupada zor rakip

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim