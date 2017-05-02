Sivas sakata geldi

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile kritik bir maça çıkacak Sivasspor'da, cezalı Emre Kılınç'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Theofanis Gekas, Ziya Erdal ve Burhan Eşer'in durumu teknik ekibi düşündürüyor.



Ligde topladığı 52 puanla Eskişehirspor'un ardından 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçtan 3 puanla ayrılarak Süper Lig yolunda kritik bir virajı geçmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Sivasspor'da sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması ise teknik ekibin canını sıkıyor. Sakatlığı devam eden Yunan forvet Theofanis Gekas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı genç orta saha oyuncusu Emre Kılınç da bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren sol bek Ziya Erdal ile orta saha oyuncusu Burhan Eşer'in durumu ise bugün İzmir'de yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. İki futbol cunun maça yetiştirilmesi için sağlık ekipleri yoğun mesai harcıyor. Öte yandan karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayarak dün İzmir'e giden Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Bornova Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Sivasspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.