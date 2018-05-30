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Sivas'ta Tuna dönemi başladı

Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:57
Sivas'ta Tuna dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 41 yaşındaki Tamer Tuna, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktörlük görevinde bulunan Tamer Tuna, daha önce 2014-2015 sezonunda Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolTamer Tuna
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