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Sivas’da ‘ilk 3 hafta’ sendromu

Bu sezon 3 haftalık periyotta sadece 3 puan toplayan Sivasspor, ilk üç hafta sonuçları itibarıyla 2017-2018’de 3, 2015-2016 ve 2014-2015’te 2, 2013-2014’de 3 puan toplayabildi

28 Ağustos 2018 Salı 16:29
Sivas’da ‘ilk 3 hafta’ sendromu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, son 5 sezondur Süper Lig'e kötü başlıyor. Ligin 3. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 3-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlı ekip, son 5 sezondaki lige kötü başlama alışkanlığını devam ettirdi. Bu sezon geride kalan 3 haftalık periyotta sadece 3 puan alan ve maç başı 1 puan ortalamasında kalan Sivasspor, Süper Lig'de 2017-2018, 2015-2016, 2014-2015 ve 2013-2014 sezonlarında da benzer başlangıçlar yapmıştı. Geçen sezon yeniden yükseldiği Süper Lig'i 49 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ilk 3 haftada çıktığı karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak sadece 3 puan elde edebildi. 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve ilk 3 haftada 4 puan toplayan Sivasspor, 2015-2016, 2014-2015 sezonlarının ilk 3 haftalık dilimlerinde 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sadece 2 puanı hanesine yazdırabildi. Kırmızı-beyazlılar 2013-2014 sezonunda da ilk 3 haftada sadece 1 kez galip gelip 6 puan kaybetti. Sivasspor, 2012-2013 sezonunun ilk 3 haftasında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak topladığı 5 puanla başarı çıtasını biraz daha yüksek tuttu.

Son 2 haftada 6 puan kaybetti

Bu sezon ligin 3 haftasında hanesine sadece 3 puan yazdıran Sivas temsilcisi, ilk 3 hafta kabusunu sonlandıramayarak sezona kötü başlangıç yaptı. Kadrosunda Robinho, Arouna Kone, David Braz ve Douglas Pereira gibi önemli oyuncuları bulunduran kırmızı-beyazlılar, evinde Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle başladığı sezonda Trabzonspor'a 3-1 ve Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olarak taraftarlarında hayal kırıklığı yaşattı. Sivasspor, gol yollarındaki şanssızlığını kırmanın hesaplarını yapıyor. Geçen sezon 13 golle takımın skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkati çeken Fildişi Sahilli golcü oyuncu Arouna Kone, bu sezon geride kalan periyotta henüz golle tanışamadı. Ligde geçen hafta Trabzonspor karşısında goller kaçıran Kone, Kasımpaşa karşısında da mutlak pozisyonları gole çeviremedi.

3 haftada 2 kaleci

Kırmızı-beyazlı ekipte, ligin 3 haftasında iki kaleci forma şansı buldu. Ligin 1 ve 2. haftasında Sivasspor kalesini koruyan Tolgahan Acar, 3 gole engel olamadı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Kasımpaşa maçında forma şansı verdiği kaleci Ali Şaşal Vural da kalesini gole kapatamayarak 3 gol yedi. Geride kalan 3 haftalık periyotta kalesinde 6 gol gören kırmızı-beyazlılar, ligin en çok gol yiyen takımları arasında yer alıyor.

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Sivasspor
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