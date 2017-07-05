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Sivas'ın yıldızından mesaj var

Sivasspor'un yeni transferi Kone, "Benim için yeni bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. Sivasspor'un hedeflerine ulaşması için her şeyi vereceğime inanın" ifadelerini kullandı

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Sivas'ın yıldızından mesaj var

Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan transfer ettiği forvet Arouna Kone, kırmızı-beyazlı takımın hedeflerine ulaşması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Kone, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, hem Sivasspor hem de kendisi için yeni bir hikayenin başladığını kaydetti. Kendisine güvenen Sivassporlu yöneticilere teşekkür eden Kone, "Bana güvendiler ve beni buraya getirmek için her şeyi yaptılar. Beni sayısız kez aradılar ve en sonunda kulüp ile direkt iletişime geçerek buraya geldim. Benim için yeni bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. Sivasspor'un hedeflerine ulaşması için her şeyi vereceğime inanın." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'ye gelmeden önce Spor Toto Süper Lig hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran Kone, şunları ifade etti: "Süper Lig'de birçok Fildişi Sahilli futbolcu oynuyor. Başkana da söyledim, Sivasspor'da 2 sezon önce forma giyen Djakaridja Kone benim akrabam. Gelmeden önce kulüp hakkında ondan da bilgi topladım. Taraftarlar, takıma her zaman destek olsunlar. Bir futbolcu, bir takımın kaderini değiştiremez. Futbol, bir takım oyunu. Sivasspor'un hedeflerine ulaşması için de elimden gelen her şeyi yapacağım." 
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Anahtar Kelimeler:
FutbolSivassporArouna Kone
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