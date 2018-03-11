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Sivasspor evinde yenilmiyor

Demir Grup Sivasspor, ligde evinde 6 maçtır kaybetmiyor

11 Mart 2018 Pazar 16:35
Sivasspor evinde yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta Medipol Başakşehir'i 1-0, Osmanlıspor'u 3-2, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Sivas temsilcisi, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 25. haftasında dün de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Kone 11. golünü attı

Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Arouna Kone, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Kasımpaşa karşısında kırmızı-beyazlı ekip adına 2 gole imza atan 34 yaşındaki golcü, sergilediği futbolla da beğeni topladı.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigSivassporArouna Kone
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