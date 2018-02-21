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Sivasspor yerinde kalacak

Sivasspor Teknik Direktör samet Aybaba, "Hep söylüyorum, yukarılarda kalmak istiyoruz" diye konuştu

21 Şubat 2018 Çarşamba 15:42
Sivasspor yerinde kalacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Göztepe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Göztepe'nin iyi bir takım olduğunu belirtti. Kırmızı-beyazlı ekibin 1 puan fazlasıyla Göztepe'nin üzerinde yer aldığını hatırlatan Aybaba, "Coşkulu bir taraftar topluluğu var, onlarla birlikte sahalarında çok iyi hücum yapıyorlar, çok coşkulu oynuyorlar. Biz de ligin iyi takımlarından biriyiz." dedi.

Ligde geçen hafta 3-2 kazandıkları Osmanlıspor karşılaşmasında kötü oynadıklarını ama kazanmayı bildiklerini dile getiren Aybaba, "Bu bizi moral ve motivasyon olarak yukarı çıkarttı. İyi ve keyifli bir maç olacak. Hep söylüyorum, yukarılarda kalmak istiyoruz. Onun için güzel ve keyifli, herkesin izlemekten mutlu olacağı bir maç olacak. İnşallah kazanan biz olacağız." diye konuştu. Samet Aybaba, Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone'nin sakatlıktan kurtulduğunu, takımla çalışmalara başladığını ve doktor raporu doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Soru üzerine, Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısındaki 5-0'lık mağlubiyetini de değerlendiren Aybaba, şunları kaydetti: "Beşiktaş için kötü bir geceydi, eksik kaldı. Güçlü takımlara karşı eksik kalmak zor. Özellikle Bayern Münih makine gibi bir takım. Beşiktaş oyuna da iyi başlamıştı, sanki oyuna ortak olacak gibi gözüküyordu. Futbol bu, içindeki kaderini siz çözemiyorsunuz, dışındaki şeyleri hazırlayabiliyorsunuz. Beşiktaş, içindeki kaderine mağlup oldu."

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti. Antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Muhammet Demir takımdan ayrı salonda çalıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolGöztepeSamet AybabaSÜPERLİG
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