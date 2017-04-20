Siyah-beyazlı duvara çarptılar

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kalarak yarı finale yükselmesi, İtalyan basınında geniş yer buldu.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Uç Juventus uç" manşetiyle duyurduğu haberinde, Juventus'un İspanyol ekibi Barcelona karşısında tur atlamak için yeterli olan golsüz beraberliğini, "Başyapıt" olarak nitelendirdi. Juventus'u bundan sonra kimsenin durduramayacağını ifade eden gazete, Katalan ekibinin Juventus savunmasını aşamadığını ve 2 sene önce Almanya'nın başkenti Berlin'deki finalde kaybettiği İspanyol temsilcisinden rövanşı aldığını yazdı.

Torino ekibine yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi de, "Yenilmezler" manşetini attığı haberinde, Messi, Suarez ve Neymar gibi golcülere sahip olan Barcelona'nın siyah-beyazlıların duvarına çarptığını ve tek bir gol dahi atamadığını belirtti. Barcelona için bir dönemin kapandığını belirten gazete, Massimiliano Allegri'nin siyah-beyazlı takımla sözleşme yenileyeceği ifade edildi. Corriere dello Sport gazetesi de, "Barça gözyaşlarıyla dışarıda" başlığını kullanarak, Juventus'un büyük bir iş başardığını kaydetti. Gazete, Allegri'nin öğrencilerinin yüreğini ortaya koyduğunu ve "Süper Barcelona"yı durduklarını okuyucularıyla paylaştı.